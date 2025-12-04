ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Китай призвал страны совместно бойкотировать односторонние санкции

Подобные ограничения серьезно нарушают базовые права человека, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
07:22

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Односторонние принудительные меры нарушают Устав ООН и подрывают основы международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос о влиянии санкций в отношении Ирана, Китая и России на мировую экономику.

"Китай выступает против односторонних принудительных мер и призывает международное сообщество укреплять солидарность и сотрудничество, совместно противостоять односторонним мерам", - отметил дипломат.

По его словам, подобные ограничения серьезно нарушают базовые права человека, включая право на жизнь и развитие, а также препятствуют реализации повестки ООН до 2030 года. 

