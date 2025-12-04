МИД КНР: Япония "отделывается отговорками" по вопросу о Тайване

Китай этого не приемлет, заявил официальный представитель дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНР назвало неточными сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила приверженность Токио принципу одного Китая. Пекин считает ее последние заявления попыткой уйти от ответственности за предыдущие "ошибочные высказывания", заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы настоятельно призываем японскую сторону на деле заняться самоанализом и исправить ошибки, отозвать ошибочные высказывания премьер-министра Такаити. Это принципиальный вопрос, который четко зафиксирован в исторических архивах и прописан черным по белому", - сказал дипломат. Он добавил, что Такаити "по-прежнему использует фразу "позиция не изменилась" лишь для того, чтобы отделаться отговорками".

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай "категорически этого не приемлет", а также потребовал от Токио "прекратить играть словами" и четко разъяснить, что именно подразумевается под соблюдением обязательств 1972 года. Дипломат добавил, что Китай требует официально отозвать ранее сделанные заявления, ставящие под сомнение суверенитет КНР.

Обострение отношений между Японией и Китаем началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.