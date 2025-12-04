Турция принимает меры для противодействия угрозам в Черном море

В Минобороны республики сообщили о проведении разведки и наблюдении с использованием ВМС и ВВС

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Турция принимает необходимые меры с целью противодействия угрозам в бассейне Черного моря. Об этом заявило Минобороны республики.

"В рамках принципа региональной ответственности мы принимаем меры для противодействия морским угрозам, связанным с войной [на Украине]", - приводит заявление представителя министерства телеканал TRT Haber.

"Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности наших морских зон и критически важных подводных, надводных сооружений, они предусматривают проведение разведки, наблюдения с использованием ВМС и ВВС, а также продолжение деятельности в рамках Группы по противоминным мерам в Черном море", - указали в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что минимизации морских угроз и решению проблем безопасности судоходства в Черном море будет способствовать "прочный мир", под которым подразумевается урегулирование украинского конфликта.

О проработке мер по обеспечению безопасности судоходства в Черноморском бассейне с Болгарией и Румынией, которые вместе с Турцией входят в Группу по противоминным мерам в Черном море, ранее сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан. 3 декабря он провел переговоры со своими коллегами на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Министерство транспорта Турции сообщило 2 декабря, что танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья республики. На его борту находились 13 членов экипажа, судно направилось в турецкий порт Синоп.

Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 декабря после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.