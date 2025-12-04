The Hill: десятки республиканцев покинут Палату представителей до промежуточных выборов

Они пройдут в стране осенью 2026 года

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Массовый "исход" членов Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса ожидается в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в стране осенью 2026 года. Об этом сообщает газета The Hill.

По ее информации, более 20 конгрессменов-республиканцев заявили о нежелании переизбираться на новый срок, ожидается, что в ближайшие недели их число вырастет. Газета отмечает, что это осложнит задачу партии по сохранению незначительного большинства в нижней палате американского законодательного органа. В настоящее время республиканцы занимают 219 мест в Палате представителей, а демократы - 213. Три места остаются вакантными в результате уходов в отставку и смертей законодателей.

The Hill отмечает, что число планирующих отставку законодателей-республиканцев может достичь показателей 2018 года, когда во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа Палату представителей покинули в общей сложности 48 республиканцев - 34 решили не переизбираться, а 14 подали в отставку. Впоследствии правящая партия утратила большинство в Палате представителей.

Республиканец Томас Масси (от штата Кентукки) заявил изданию, что при Трампе законодатели-республиканцы "обречены быть роботами". "Им приходится делать то, чего от них хочет Трамп. Разве такое понравится взрослому человеку? Большинство моих коллег - успешные люди, которые упорно трудились, чтобы сюда попасть, а потом обнаружили, что являются лишь "штампом" для спикера, который, в свою очередь, лишь "штамп" для президента. Я не виню их за то, что они баллотируются на другие должности или возвращаются домой", - сказал он.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.