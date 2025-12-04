Маск назвал Британию полицейским государством

В октябре бизнесмен резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Илон Маск считает, что Великобритания превратилась в полицейское государство. Об этом он написал в X.

"Соединенное Королевство - полицейское государство", - отметил Маск. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Королевский суд Кардиффа приговорил британца к 20 месяцам тюремного заключения за посты в X, содержащие расистские оскорбления в адрес темнокожих. В публикации, репост которой сделал Маск, уточняется, что судья Трейси Ллойд-Кларк, ответственная за этот вердикт, ранее постановила также из-за "переполненности тюрем" освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней девочки.

В октябре он в посте в X резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Маск назвал главу британского правительства "актером с пустой головой", которому "другие подсказывают, что говорить".

13 сентября американский миллиардер поддержал протесты против мигрантов в Лондоне. Он обратился к толпе по видеосвязи и раскритиковал правительство Стармера, призвав "распустить парламент". Маск также выступил с утверждением, что британцы "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".