В Ираке заморозили активы "Хезболлах" и "Ансар Аллах"

Соответствующее постановление было опубликовано 17 ноября

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 4 декабря. /ТАСС/. Иракские власти включили ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах" и йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в списки структур, чьи активы подлежат заморозке. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его информации, соответствующее постановление было опубликовано 17 ноября. Согласно принятому решению, все иракские банки, финансовые учреждения и соответствующие государственные органы обязаны заморозить движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицам и организациям, включенным в список, и запретить любые прямые или косвенные финансовые или банковские операции с ними до дальнейшего уведомления.

Официальный представитель иракского правительства в комментарии порталу сообщил, что эта мера является "частью усилий Багдада по приведению своей нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и международными обязательствами Ирака по борьбе с терроризмом".

С 2003 года иракские власти старались дистанцироваться от действий так называемой Оси противостояния, в которую входят "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС и его союзники в секторе Газа, а также радикальные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" и "Ансар Аллах". Однако, как подчеркивает портал, шиитские организации в Ираке продолжали поддерживать связи с хуситами и "Хезболлах", в том числе оказывая им политическую и материально-техническую поддержку. В частности, движение "Ансар Аллах" открыло в Багдаде свой офис для расширения взаимодействия с иракскими группировками. Однако под давлением США эта деятельность была ограничена. С началом конфликта в секторе Газа в 2023 году иракские вооруженные группировки провели против Израиля серию совместных с хуситами операций с использованием ракет и беспилотников.