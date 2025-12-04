Спецдокладчик Довгань: ООН не может защитить права человека в связи с санкциями

Специальный докладчик выразила надежду, что создание Международного дня против односторонних принудительных мер даст возможность другим органам ООН вовлечься

Редакция сайта ТАСС

Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань © Кирилл Казачков/ Росконгресс

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ООН не имеет возможности защитить права человека в связи с санкциями. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.

"На сегодняшний день Организация Объединенных Наций практически не имеет механизма для защиты прав человека, нарушенных введением односторонних принудительных мер", - сказала она в ходе круглого стола, посвященного Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами.

Довгань выразила надежду, что создание Международного дня против односторонних принудительных мер даст возможность другим органам ООН вовлечься. "Сегодня только мой мандат осуществляет мониторинг гуманитарного воздействия односторонних санкций. Ни один из органов ООН не присоединился к разработке этого механизма", - указала спецдокладчик.