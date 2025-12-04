Вучич обсудил с послом России энергетическую безопасность Сербии

На встрече также присутствовал первый вице-премьер и министр финансов республики Синиша Мали

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко обсудили энергетическую безопасность республики на фоне санкций США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Открытая дискуссия с послом Боцан-Харченко по важнейшим вопросам двустороннего сотрудничества, с особым вниманием к энергетическому сектору. Мы обсудили совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, а также проекты в области газоснабжения и инфраструктуры, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической системы", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сербский президент выразил уверенность в том, что Москва и Белград "продолжат строить отношения, гарантирующие безопасность, стабильность и предсказуемость для Сербии" при помощи открытого диалога и уважения общих интересов. Как передает корреспондент ТАСС из президентского дворца, на встрече также присутствовал первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали.

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.