Нетаньяху решил назначить главой разведслужбы "Моссад" уроженца Белоруссии

На новом посту Роман Гофман должен сменить Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил назначить своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана директором разведслужбы "Моссад". Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

На новом посту Гофман должен сменить Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года. В течение дня заявку Нетаньяху о переводе Гофмана на новую позицию должен утвердить израильский консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности.

В канцелярии отметили, что на кандидатуре Гофмана Нетаньяху остановился после череды собеседований с различными претендентами. "Премьер-министр уверен, что генерал-майор Гофман - самый достойный и подходящий кандидат на должность директора "Моссада", и желает ему больших успехов в этой важной роли", - говорится в заявлении.

Роман Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году вместе с родителями он репатриировался в Израиль, где в 1995 году был призван на срочную службу в бронетанковые войска. В дальнейшем он закончил офицерские курсы и командовал различными армейскими подразделениями вплоть до уровня дивизии. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, а в мае 2024 года стал военным секретарем Нетаньяху.