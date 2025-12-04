NYT подала в суд на Пентагон за нарушение конституционных прав журналистов

В газете заявили, что новые правила в военном ведомстве США нарушают первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова и прессы

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Газета The New York Times (NYT) подала в суд на Пентагон, заявив, что введенные ранее ограничения на освещение военной тематики в СМИ нарушают конституционные права журналистов.

В NYT заявили, что новые правила в военном ведомстве США нарушают первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова и прессы. Издание напоминает, что с октября журналисты должны подписывать 21-страничную форму, в которой прописаны "ограничения на деятельность журналистов". В частности, ограничения касаются работы с источниками. Газета рассчитывает, что суд обяжет Пентагон отказаться от новой практики. В самом ведомстве заявили, что доступ к военным объектам - это "привилегия, подлежащая регулированию". Таким образом министерство пытается избежать утечек информации, касающейся национальной безопасности, заявили чиновники.

По словам издания, вскоре после публикации новых правил десятки аккредитованных при Пентагоне журналистов сдали свои пропуска в знак протеста. С критикой ведомства ранее выступили телеканалы ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News.

В феврале информационное агентство Associated Press (AP) приняло решение подать судебный иск в отношении трех административных сотрудников Белого дома за ограничение доступа его журналистов на пресс-конференции.