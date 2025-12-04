Соцпартия Молдавии призвала оппозицию присоединиться к акциям протеста

Председатель партии Игорь Додон отметил, что митинги будут проходить регулярно

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Соцпартия Молдавии призвала оппозицию присоединиться к антиправительственным акциям протеста, которые она намерена проводить регулярно. Председатель партии Игорь Додон озвучил этот призыв в ходе демонстрации у министерства труда и социальной защиты, где оппозиция выразила недовольство проектом государственного бюджета на 2026 года и потребовала соответствия между зарплатами и ценами на коммунальные услуги.

"Я хочу обратиться к другим оппозиционным силам - давайте консолидируем усилия. Посмотрите, сколько государственных учреждений игнорируют нужды людей. Пусть такие акции проходят чаще - у зданий тех учреждений, которые не служат людям. Я обещаю: в следующий раз выйдем без партийных флагов. Пусть приходят все. Давайте вместе требовать справедливости для людей", - обратился Додон.

"Мы начинаем сегодня [протестовать] именно с этого министерства не случайно. Именно это министерство отвечает за социальную политику государства. И мы будем пикетировать другие здания правительства. Если будет нужно, зайдем к министру. Я уверен, что большинство из вас нас поддержит", - отметил политик.

В акции приняли участие около ста человек, которые принесли с собой транспаранты "Социальная защита - не место для экономии", "Не урезайте помощь - люди мерзнут", а также скандировали: "Долой правительство". Полиция не вмешивалась в их действия.

Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Сегодня бытовые потребители Молдавии платят за газ примерно €860 за 1 тыс. куб. м. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое проводит курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом".