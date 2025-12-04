Вадефуль не исключил использования для Киева замороженных в ФРГ активов России

Глава МИД Германии отметил, что это "неизведанная область с правовой точки зрения"

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил возможности использования для Украины российских активов, которые были заморожены и в Германии.

"Это, конечно, неизведанная область с правовой точки зрения", - признал он перед началом Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. "Но правительство ФРГ преследует однозначную политическую цель использовать эти активы", - добавил Вадефуль, слова которого приводит агентство DPA. В связи с этим, утверждал глава МИД, ведутся "интенсивные консультации со всеми странами - членами [ЕС] с целью прийти к продуктивному результату на Европейском совете перед Рождеством", которое католики отмечают 25 декабря.

DPA указывает, что правительство ФРГ держит в секрете конкретную сумму государственных российских активов, которые были заморожены в Германии. До сих пор сообщалось примерно о €3,5 млрд.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС 18-19 декабря. Еврокомиссия 3 декабря представила юридические предложения по экспроприации активов РФ.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.