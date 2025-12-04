В Польше экс-премьера Моравецкого обвинили в служебных преступлениях

Генпрокурор республики Вальдемар Журек передал информацию об обвинениях спикеру Сейма Влодзимежу Чажастому

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек обвинил бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также бывших министров обороны Мариуша Блащака и сельского хозяйства Кшиштофа Ардановского в совершении должностных преступлений. Информацию об этом генпрокурор направил спикеру Сейма (нижней палаты парламента) Влодзимежу Чажастому.

"Генеральный прокурор Вальдемар Журек передал сегодня маршалу (спикеру - прим. ТАСС) Сейма Влодзимежу Чажастому информацию, касающуюся обвинений в совершении служебных преступлений, выдвинутых против бывших членов Совета министров и связанных с занимаемыми ими [ранее] постами", - говорится в сообщении прокуратуры в Х.

Экс-премьер Моравецкий (2017-2023) обвиняется в превышении полномочий в связи с тем, что во время пандемии коронавируса в 2020 году он самовольно принял решение о проведении очередных президентских выборов посредством почтового голосования. Бывшего главу Минобороны Блащака генпрокурор обвиняет в разглашении в июле 2023 года секретных планов, связанных с оборонительной программой WARTA-00101. Обвинения против бывшего главы Минсельхоза Ардановского касаются превышения им своих полномочий в 2018-2019 годах во время неурожая сельскохозяйственных культур и незаконного разрешения одной из фирм на скупку 500 тыс. тонн яблок.

В сообщении прокуратуры указывается, что все трое могут предстать перед государственным трибуналом.

По существующим в Польше законам, прокуратура обязана информировать Сейм о всех обвинениях, выдвигаемых против его депутатов.