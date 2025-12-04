В Ираке назвали ошибкой внесение "Хезболлах" и "Ансар Аллах" в список террористов

ТУНИС, 4 декабря. /ТАСС/. Иракский комитет по замораживанию активов террористических организаций сообщил, что включение ливанского шиитского движения "Хезболлах" и йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в список террористических структур, чьи активы подлежат заморозке, является ошибочным.

Согласно заявлению комитета, которое приводит агентство INA, в этот список попал ряд организаций, "не связанных с какой-либо террористической деятельностью". Иракские власти одобрили включение "лиц и структур, связанных исключительно с [террористическими группировками] "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ - прим. ТАСС). "Включение названий других организаций было обусловлено тем, что список был опубликован до внесения изменений", - сообщили в комитете, подчеркнув, что информация о постановлении, опубликованная в "Иракской газете" 17 ноября, будет исправлена.

Уходящий премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился провести срочное расследование и привлечь к ответственности лиц, ответственных за ошибку в решении комитета о заморозке средств.

Ранее портал Shafaq News сообщил, что власти Ирака включили "Хезболлах" и "Ансар Аллах" в списки структур, чьи активы подлежат заморозке. По его информации, соответствующее постановление было опубликовано 17 ноября. Официальный представитель иракского правительства в комментарии порталу сообщил, что эта мера является "частью усилий Багдада по приведению своей нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и международными обязательствами Ирака по борьбе с терроризмом".

С 2003 года иракские власти старались дистанцироваться от действий так называемой Оси противостояния, в которую входят "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС и его союзники в секторе Газа, а также радикальные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" и "Ансар Аллах". Однако, как подчеркивает портал, шиитские организации в Ираке продолжали поддерживать связи с хуситами и "Хезболлах", в том числе оказывая им политическую и материально-техническую поддержку. В частности, движение "Ансар Аллах" открыло в Багдаде свой офис для расширения взаимодействия с иракскими группировками. Однако под давлением США эта деятельность была ограничена. С началом конфликта в секторе Газа в 2023 году иракские вооруженные группировки провели против Израиля серию совместных с хуситами операций с использованием ракет и беспилотников.