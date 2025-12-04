Британия ввела санкции против РФ за якобы отравление "Новичком" в 2018 году

Ограничения введены в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, заявили в МИД королевства

Редакция сайта ТАСС

© William Barton/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. Как говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, рестрикции введены в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом, которое британские власти считают "Новичком" российского происхождения.

Так, в черный список включены следующие физические лица, указанные как сотрудники ГУ Генштаба ВС РФ: Юрий Сизов, Владимир Липченко, Денис Смольянинов, а также еще восемь человек, якобы входящие в разные структурные подразделения спецслужбы по осуществлению кибердеятельности.

Счета в британских банках этих лиц в случае обнаружения будут заморожены, им запрещен въезд на территорию королевства.