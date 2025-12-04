Сийярто: ЕС перестал быть ключевым игроком в мировой политике и экономике

Ошибочная политика руководства привела к международной изоляции, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /ТАСС/. Ошибочная политика руководства Евросоюза привела к его международной изоляции, и сообщество перестало быть ключевым игроком в мировой политике и экономике. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Вене на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем крупнейшей оппозиционной политической силы Австрии - Австрийской партии свободы - Кристианом Хафенекером.

"Приняв провоенную, миграционную и гендерную стратегию, Европа просто изолировала себя в мировой политике, и это привело к тому, что Евросоюз больше не является ведущим игроком ни в мировой политике, ни в мировой экономике", - процитировало главу МИД агентство MTI. По его словам, в последние годы произошло "резкое снижение конкурентоспособности европейской экономики, и Европа сегодня полностью утратила свою безопасность".

Кроме того, ЕС оказался не в состоянии урегулировать конфликт на Украине и не может нормализовать нестабильную ситуацию в районе Западных Балкан. "Конечно, Европейский союз борется и хотел бы, чтобы создавалось впечатление, что он участвует в разрешении конфликтов, но это не так", - сказал Сийярто.

По его мнению, выход из такого положения может быть найден, если к власти в странах ЕС придут "патриотически настроенные", то есть правоконсервативные политические силы. К ним относятся правящая в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Австрийская партия свободы, которым присущи "антивоенные, антимиграционные настроения и неприятие гендерного безумия", отметил министр.

"Мы, патриоты, хотим мира. Мы не хотим нелегальной миграции и можем защитить наших детей от гендерного безумия. Мы условились вновь сделать Европу сильной, но сильной таким образом, чтобы она опиралась на сильные нации и сильные государства. Для нас концепция Соединенных Штатов Европы неприемлема. Для нас неприемлемо представление Брюсселя о сверхдержаве", - заявил Сийярто.