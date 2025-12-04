Премьер Литвы оценила ситуацию с метеозондами и фурами как терроризм

Инга Ругинене считает, что ее страна первой проходит этот путь

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что действия властей Белоруссии, якобы потворствующих запускам на литовскую территорию метеорологических зондов с контрабандой сигарет, и задержку у границы литовских фур можно расценивать как терроризм.

"Белоруссия держит в заложниках наших перевозчиков, а воздушные шары летят в сторону наших стратегических объектов - аэропортов, - сказала она журналистам. - В данном случае необходимо говорить о международном праве и о том, что такие действия могут быть расценены как терроризм".

Глава правительства считает, что ее страна первой проходит этот путь. "Европа спрашивает о нашем опыте. Прежде всего это новая угроза, к которой мир не был подготовлен. Так что мы будем первыми", - утверждала Ругинене.

Литва с начала 2025 года зафиксировали 599 случаев нарушения границы метеозондами, с помощью которых контрабандисты переправляют сигареты. В Вильнюсе это считают гибридной атакой белорусских властей, якобы умышленно не контролирующих свое воздушное пространство.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.