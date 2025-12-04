Путина по прибытии в Нью-Дели встретят индийские танцовщицы

На авиабазе индийских ВВС Палам идет подготовка к встрече российского лидера

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индийские танцовщицы встретят президента России Владимира Путина, прибывающего с государственным визитом в Индию.

На авиабазе индийских ВВС Палам, находящейся близ Нью-Дели, полным ходом идет подготовка к встрече российского лидера. У стенда с приветствием Его превосходительству президенту России уже отрепетировали танец в национальном стиле местные танцовщицы в индийских сари. Отличительная черта танца - звон в такт музыке и движениям девушек многочисленных браслетов и монисто.