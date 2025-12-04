Около половины опрошенных граждан стран ЕС считают Трампа "врагом Европы"

Наиболее дружелюбно по отношению к президенту США настроены в Польше

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Почти каждый второй опрошенный гражданин стран Евросоюза воспринимает президента США Дональда Трампа как "врага Европы". Об этом свидетельствуют опубликованные во французском журнале Le Grand Continent результаты исследования, проведенного среди 9,5 тыс. жителей девяти стран сообщества в конце ноября.

"По последним данным, Трамп в большей степени воспринимается как враг Европы. В среднем, 48% опрошенных граждан ЕС воспринимают его таким образом, при этом 10% считают его другом [Европы], а 40% не видят в нем "ни друга, ни врага", - отмечает издание.

По данным опроса, более половины респондентов недовольны Трампом в Бельгии (62%), Франции (57%) и Испании (53%). Меньшая часть опрошенных воспринимает американского лидера враждебно в Италии, Нидерландах, Германии и Португалии. Наиболее дружелюбно по отношению к Трампу настроены в Польше.

При этом результаты предыдущих опросов на аналогичную тему с декабря 2024 года показывают, что доля тех, кто относится к Трампу нейтрально, планомерно снижается в пользу тех, кто относится к хозяину Белого дома как к врагу, особенно во Франции и Италии. Журнал отмечает, что "в масштабах Европы "трампизм" явственно воспринимается как враждебная сила".

Несмотря на растущее недовольство действиями Трампа, в ЕС в целом пока не готовы идти на конфронтацию с США, отношения с которыми воспринимаются как стратегические. В частности, в Италии, Франции, Германии и Бельгии многие занимают "компромиссную позицию" в отношении политики Вашингтона.

Как ранее писала газета Politico, в отношениях с США ЕС демонстрирует "психологию слабости", в частности, это касается переговоров по урегулированию украинского кризиса и разрешения экономических проблем. Страны Европы оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов, отмечало издание.