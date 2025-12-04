В Австралии сообщили о пакете военной помощи Украине на сумму около $63 млн

Правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе также вводит дополнительные санкции в отношении судов, связанных с "теневым флотом" России"

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии направляет новый пакет военной помощи Украине и вводит очередные санкции в отношении ряда морских грузовых судов, якобы принадлежащих к так называемому теневому флоту России. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

"Правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 95 млн австралийских долларов [около $63 млн] и вводит дополнительные санкции в отношении судов, связанных с "теневым флотом" России", - указал Марлз. Он отметил, что в рамках нового пакета помощи Киеву Канберра выделит $33 млн на закупку "критически важного военного оборудования" в рамках программы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Еще около $30 млн будут направлены на приобретение "тактических радаров противовоздушной обороны, боеприпасов и боевого инженерного оборудования и обеспечение Украины передовыми технологиями в области беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, Марлз сообщил, что австралийские власти ввели адресные санкции в отношении еще 45 судов, связанных, по мнению Канберры, с так называемым теневым флотом России. Как подчеркнул вице-премьер, в результате "общее количество российских судов, попадающих под санкции, достигло 200". "Общая сумма, выделенная Австралией Украине, превысила 1,7 млрд австралийских долларов [свыше $1,1 млрд], и более 1,5 млрд австралийских долларов [$992,5 млн] из этого было потрачено на военную помощь", - отметил он, подчеркнув, что "Австралия является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву из числа стран, не входящих в НАТО".

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружения и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники. Канберра также отправила как минимум 90 военных инструкторов, участвующих в подготовке ВСУ на территории Великобритании. С октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.