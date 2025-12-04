Премьер Финляндии счел необходимым принести извинения саамам

Петтери Орпо указал на дискриминационную политику государства в их отношении

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил извиниться перед саамами за дискриминационную политику финского государства в их отношении. Об этом сообщила газета Iltalehti.

Отмечается, что Орпо выступил с предложением попросить прощения перед представителями коренного народа за несправедливость, с которой столкнулось данное меньшинство. Как сообщил телеканал MTV Uutiset, премьер-министру кажется "очевидной" необходимость принести извинения саамам за дискриминацию по этническому признаку. Чиновник отметил, что они должны носить "широкий и содержательный характер".

Учрежденная правительством Финляндии комиссия по установлению истины и примирению с саамами ранее предложила ряд мер, чтобы улучшить положение народа. В частности, создать пост госсекретаря по делам этого этноса в аппарате финского премьер-министра. Как сообщило издание Iltalehti, Орпо не дал однозначного ответа на вопрос по поводу конкретных сроков реализации этих мер.

Ранее в четверг председатель комиссии Ханнеле Покка заявила, что Финляндия проводила системную дискриминационную политику в отношении саамов на протяжении десятилетий. Отмечается, что в финском обществе отсутствуют системные знания о культуре и статусе саамов как коренного народа, что формирует к ним предвзятое отношение. Его представители при этом сталкиваются с расизмом и дискриминацией.

Согласно докладу Saamebarometri, опубликованному Министерством юстиции Финляндии в 2024 году, в 2023 году численность саамов в республике составила около 11,6 тыс. человек.