Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект "маршрут Трампа"

Премьер-министр отметил, что сотрудничество затрагивает не только региональные транспортные и инфраструктурные проекты, но имеет более широкий контекст

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что инвестиционный интерес к республике после вашингтонских договоренностей между Ереваном и Баку от 8 августа возрос. И теперь, по его словам, армянская сторона ожидает инвестиций Евросоюза в региональный проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

В беседе с журналистами армянский премьер назвал важным событием подписание между Арменией и ЕС повестки стратегического партнерства. По его словам, это важное изменение в отношениях между Ереваном и Брюсселем. "Что касается инвестиций, очевидно, что после Вашингтонских договоренностей от 8 августа и после анонсирования проекта TRIPP, который является частью правительственного проекта "Перекресток мира", инвестиционный интерес к Армении существенно возрос. И мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы ЕС принял конкретное участие и присутствовал в инфраструктурных проектах", - сказал Пашинян.

"В рамках TRIPP мы ожидаем от ЕС участия в конкретных инвестиционных проектах. Хотел бы также отметить, что мы продолжаем нашу активную работу по конкретизации стратегических рамок TRIPP, работаем над документами, и могу сказать, что, по моему впечатлению, мы хорошими темпами движемся вперед. В указанные нами сроки уже станем очевидцами реализации TRIPP", - считает премьер.

Он отметил, что сотрудничество Армении с ЕС затрагивает не только региональные транспортные и инфраструктурные проекты, но имеет более широкий контекст. В этом ключе армянский премьер напомнил, что ранее ЕС заявил о намерении выделить Армении помощь в размере €2,6 млрд. Он также добавил, что отношения между Арменией и Евросоюзом и далее будут углубляться и развиваться.

Премьер также выразил заинтересованность в членстве Армении в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в углублении отношений с Китаем.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".