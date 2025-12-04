Spiegel: лидеры ЕС обещали не оставлять Зеленского наедине с американцами

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник якобы заявил, что глава киевского режима "в ближайшие дни должен быть крайне осторожен", передает журнал

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которых с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Как отмечает издание, в переговорах, которые прошли в понедельник, участвовал и Владимир Зеленский.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы заявил, что Зеленский "в ближайшие дни должен быть крайне осторожен".

"Они (переговорщики от США - прим. ТАСС) играют в игры как с вами, так и с нами", - приводятся цитаты главы правительства Германии.

"Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами", - предостерег в свою очередь президент Финляндии Александер Стубб. С ним якобы согласился и генсек НАТО Марк Рютте.

"Я согласен с Александером, что мы должны защитить Владимира", - сказал он.

"Существует вероятность того, что США предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности", - заявил, согласно стенограмме, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет журнал, во время телеконференции лидеры ЕС выражали обеспокоенность по поводу того, что европейцы не сидят за столом переговоров. Они обсудили возможность попросить президента США Дональда Трампа направить в Брюссель его спецпосланника Стивена Уиткоффа.

"В настоящий момент мы за пределами [переговоров]", - констатировал Стубб. В то же время Уиткофф так и не приехал Брюссель, отметил Der Spiegel.

Журнал сообщил, что наряду с главами государств и правительств ряда европейских стран в консультациях приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Пока неизвестно, кто опубликовал протокол на английском языке и каковы цели публикации. В то же время, как пишет издание, несколько участников подтвердили, что телеконференция действительно состоялась в понедельник.