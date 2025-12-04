Адвокат главы канцелярии Армянской церкви сообщил о его аресте
Редакция сайта ТАСС
13:46
обновлено 13:59
ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала главу канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна. Об этом сообщил в социальных сетях его адвокат Арсен Бабаян.
"Сотрудники СНБ в здании Следственного комитета задержали архиепископа Аршака Хачатряна", - написал он.
Это уже четвертый за последние шесть месяцев епископ армянской церкви, задержанный или арестованный армянскими силовиками.