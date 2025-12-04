Литва до февраля продлила закрытие воздушного пространства с Белоруссией
ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Воздушное пространство Литвы у границы с Белоруссией, в которое беспрепятственно регулярно залетают метеозонды контрабандистов сигарет, останется закрытым на протяжении еще двух месяцев. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.
"Запрет на полеты в установленных зонах продлен до 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Воздушное пространство было закрыто 12 августа. Ограничения предполагалось снять в начале декабря. Запретные для полетов зоны находятся не только у границы с Белоруссией, но и по всей Литве. Их насчитывается 26.