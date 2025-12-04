ЮАР берет паузу в работе G20

Это связано с тем, что председательствующие в ней США не направили республике приглашение принять участие в первом заседании шерп "двадцатки", объяснил официальный представитель президента Винсент Магвенья

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика решила взять паузу в работе Группы двадцати (G20) после того, как председательствующие в ней США не направили ЮАР приглашение принять участие в первом заседании шерп "двадцатки", которое пройдет во второй половине декабря. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, добавив, что Претория вернется к активной работе в G20 с декабря 2026 года при переходе председательства в "двадцатке" от США к Великобритании.

"Мы сейчас берем перерыв до тех пор, пока не возобновим нормальную работу, - отметил он в Х. - Через год Великобритания возьмет на себя председательство в G20 и мы вновь сможем содержательно и предметно обсуждать то, что действительно важно для всего мира".

Соединенные Штаты заняли 1 декабря пост председателя G20, приняв его от ЮАР. На минувшей неделе США направили приглашения всем странам G20, за исключением ЮАР, принять участие в первом заседании шерп, которое пройдет 15-16 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение желательность участия ЮАР в работе G20 на том основании, что, по его мнению, в этой стране происходит геноцид белого меньшинства. Он также сообщил, что саммит Группы двадцати пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

Как сообщила местная медиагруппа SABC, США намерены во время своего председательства "заменить" ЮАР на Польшу, приглашая ее делегацию на основные мероприятия "двадцатки", включая саммит.

Ожидается, что 1 декабря 2026 года председательство в G20 перейдет к Великобритании.

Сложные отношения

США бойкотировали саммит G20, который прошел под председательством ЮАР в Йоханнесбурге 22-23 ноября, из-за несогласия с его повесткой дня. ЮАР также не уступила требованию Вашингтона не выносить на обсуждение саммита совместную декларацию и ограничиться в качестве его итогового документа заявлением председателя. Благодаря усилиям президента ЮАР Сирила Рамапосы совместная декларация была принята.

ЮАР также отказалась допустить на саммит представителя посольства США в ЮАР для передачи ему во время торжественной церемонии председательства в G20. По мнению ЮАР, ранг поверенного в делах посольства США не соответствовал требованиям для участия в работе саммита.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. На текущий день "двадцатка" объединяет 19 государств, а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.