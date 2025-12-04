На Украине заявили, что в некоторых бригадах ВСУ избивают военных

Военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что в некоторых подразделениях выявлены факты массового нарушения прав военнослужащих

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Массовые нарушения прав военных, в том числе избиения и угрозы родным, выявлены в ряде штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Левый берег".

"В некоторые полки приходилось выезжать с проверками, в том числе с президентской. И да, там выявлены факты массового нарушения прав военнослужащих. <...> Побои, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родным", - сказала она.

Решетилова добавила, что сейчас ситуацию в этих подразделениях расследуют правоохранители, потому что, "когда речь идет об откровенном криминале, это уже не компетенция военного омбудсмена".

В конце ноября источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС, что штурмовые войска ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за неэффективности. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент эти подразделения сосредоточены возле Красноармейска и Гуляйполя, где беспощадно стачиваются в "мясных штурмах".

Штурмовые войска ВСУ были созданы в сентябре 2025 года. Их возглавил в прошлом судимый за коррупцию, разбой и грабежи бывший командир "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько.