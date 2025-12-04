Kathimerini: США давят на Грецию по теме участия в закупках оружия для Украины

По информации газеты, американские дипломаты обратились к греческим коллегам с предложением присоединиться к программе PURL

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Вашингтон оказывает давление на Афины с целью привлечь Грецию к участию в программе PURL по закупке НАТО вооружений из американских запасов для Украины. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini со ссылкой на источники.

По их словам, дипломаты США обратились к греческим коллегам с предложением принять участие в PURL в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Так, американская сторона попросила главу МИД Греции Йоргоса Герапетритиса подписать рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать причастность к инициативе.

Инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. Поставки по линии PURL должны происходить каждые две-три недели.