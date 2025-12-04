"Галей ЦАХАЛ": глава выступающей против ХАМАС группировки умер в больнице

В Израиле полагают, что Ясир Абу Шабаб пострадал в ходе "внутрикланового конфликта"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер действующей на юге сектора Газа оппозиционной радикальному движению ХАМАС группировки "Народные силы" Ясир Абу Шабаб умер в израильской больнице от ранений. Об этом сообщает армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.

По его информации, в Израиле полагают, что Шабаб был ранен в ходе "внутрикланового конфликта". "Галей ЦАХАЛ" не приводит других подробностей инцидента.

Группировка "Народные силы" преимущественно действует в районе города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Ее члены обвинялись в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), в контрабанде наркотиков, других уголовных преступлениях, а в последнее время и в грабежах при нападении на автоколонны, доставлявших гуманитарные грузы в сектор. Радикалы из ХАМАС считают, что эта группировка на протяжении долгого времени сотрудничает с израильскими властями.