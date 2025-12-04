Стармер заявил о пророссийских симпатиях партии Reform UK

Партия лидирует в опросах общественного мнения

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер © Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер назвал пророссийской британскую правопопулистскую партию Reform UK, которая лидирует в опросах общественного мнения.

"Reform UK - партия, которая за [президента РФ Владимира] Путина или нейтрально относится к Путину", - выступил с утверждением глава британского правительства в интервью журналу The Economist. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повлиять на политические процессы в Великобритании. "Пророссийское вмешательство в нашу демократию - это правда", - утверждал Стармер.

Ранее посольство РФ категорически отвергало сообщения о вмешательстве в британские выборы, объясняя, что у Москвы нет никакого интереса к подобным действиям.

Британский премьер высказал мнение, что приход к власти лидера Reform UK, одного из идеологов Brexit Найджела Фаража "нанесет огромный ущерб" Великобритании, "ее обществу, положению в мире, разрушит большую часть страны". В качестве примера Стармер упомянул "коалицию желающих" по помощи Украине, в которую входят около 35 стран. "Никогда на свете Великобритания не была бы частью этой конструкции с Фаражем в качестве премьер-министра", - полагает нынешний лидер правящей Лейбористской партии.

Согласно опросу, проведенному с 13 по 17 ноября среди почти 5,2 тыс. человек Агентством лорда Эшкрофта, лишь 9% британцев считают, что Стармер сможет сохранить премьерский пост по итогам следующих выборов. Как показал социологический замер, самые большие шансы возглавить правительство - у Фаража - 30%. За лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок готовы отдать свои голоса лишь 5% респондентов. При этом 30% вообще не знают, кто мог бы стать премьером после выборов, которые должны пройти в 2029 году. Еще 26% уверены, что кабинет на Даунинг-стрит, 10 должен занять совершенно другой человек.