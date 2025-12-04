МИД Финляндии: у стран ОБСЕ нет политической воли отказываться от принципа консенсуса

Это означает, что сейчас не так просто, как раньше, согласовывать председателей организации и бюджет, заявила глава дипведомства Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен © Omar Havana/ Getty Images

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. У стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет политической воли отказываться от принципа консенсуса при принятии решений. Такое заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, возглавляющая финское председательство в организации.

"ОБСЕ всегда работала по принципу консенсуса, и это, конечно, создало для нас (руководителей ОБСЕ - прим. ТАСС) определенные сложности в условиях <...> войны России, однако в настоящее время нет никакой возможности и даже, я должна сказать, воли отказаться от этого принципа при принятии решений. Это означает, что сейчас не так просто, как раньше, согласовывать председателей организации, бюджет и так далее", - сообщила она.

