В США задержали подозреваемого в закладке СВУ в Вашингтоне в 2021 году

Взрывные устройства были размещены неподалеку от штаб-квартир Демократической и Республиканской партий США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в закладке двух самодельных взрывных устройств возле Конгресса в Вашингтоне во время протестов в январе 2021 года. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, взрывные устройства были размещены неподалеку от штаб-квартир Демократической и Республиканской партий США. Федеральное бюро расследований (ФБР) несколько лет вело поиски преступника, назначив за информацию о нем награду в размере $500 тыс.

Как сообщало ранее ФБР, самодельные взрывные устройства, найденные у комплекса зданий Конгресса США в день беспорядков в Вашингтоне в январе 2021 года, были оснащены таймерами и детонаторами. Обе бомбы были успешно обезврежены.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, занимавшего тогда пост главы государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.