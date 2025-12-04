Армия Израиля назвала целью новых ударов по Ливану оружейные склады "Хезболлах"

Присутствие подобных объектов является нарушением договоренностей, указало еврейское государство

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильская армия заявила, что целью новой серии ударов по южным районам Ливана стали оружейные склады шиитской организации "Хезболлах".

Согласно заявлению армейской пресс-службы, ранее в четверг израильские военные нанесли удары по нескольким таким объектам в Южном Ливане. По версии израильской стороны, склады располагались среди жилой застройки.

"Присутствие этих объектов, предназначенных для хранения вооружений, являлось нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы, возникающей перед Государством Израиль", - заявили военные.