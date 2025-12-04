Литва не может выявить принадлежность застрявших в Белоруссии фур для компенсаций

Простой в Белоруссии, плата за охраняемые стоянки, куда Минск потребовал перевезти фуры, могут грозить грузоперевозчикам банкротством, заявил спикер Сейма Юозас Олекас

Редакция сайта ТАСС

© Денис Викторов/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Литва рассматривает возможность выплаты компенсаций застрявшим в Белоруссии перевозчикам, но не может разобраться в принадлежности их фур. Об этом заявил журналистам после встречи с представителями ассоциации грузоперевозчиков "Линава" спикер Сейма (парламента) Юозас Олекас.

"Насколько мне известно, мы так и не знаем, сколько грузовиков задержано в Белоруссии. Если бы были какие-то международные данные…" - рассуждал он.

По словам спикера, простой в Белоруссии, плата за охраняемые стоянки (€120 за сутки), куда Минск потребовал перевезти фуры, могут грозить грузоперевозчикам банкротством. "Они все громче требуют компенсаций, но мы не можем платить их непонятно кому. Машина может быть и с литовскими номерами, но нет гарантии, что фирма не учреждена гражданином Белоруссии и что он не является ее хозяином", - сказал Олекас.

Не могут в Литве договориться и по числу машин. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что на территории Белоруссии застряли около 280 фур. Президент "Линавы" Эрландас Микенас утверждает, что только тягачей там находится около 1 250, а также не менее 2 тыс. полуприцепов с литовскими номерами.