Главы МО РФ и Индии обсудили расширение сотрудничества в сфере обороны

Андрей Белоусов подчеркнул важность углубления отношений между двумя странами, основанных на взаимном доверии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Министры обороны России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх обсудили в индийской столице расширение сотрудничества. Об этом сообщило индийское Минобороны по итогам заседания межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"Раджнатх Сингх озвучил решимость правительства Индии наращивать потенциал национальной оборонной промышленности как для местного производства, так и для экспорта", - сообщило ведомство. "Он также указал на новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере специализированных технологий", - указало МО Индии.

Как сообщило индийское ведомство, "министр обороны России подчеркнул важность углубления отношений между двумя странами, основанных на взаимном доверии". "Он указал, что обе страны объединяют многолетние дружеские отношения и стратегическое сотрудничество. Он заявил, что российская оборонная промышленность готова поддержать Индию в достижении самодостаточности в сфере оборонного производства", - приводит слова российского министра МО Индии.

"Стороны подтвердили, что отношения между Индией и Россией основаны на глубоком доверии, общих принципах и взаимном уважении", - отметило ведомство, подчеркнув, что встреча министров предшествовала 23-му ежегодному российско-индийскому саммиту с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди.

В заключение министры подписали протокол 22-й встречи МПК, в котором обозначены текущие и перспективные направления сотрудничества.