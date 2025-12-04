Lebanon 24: четыре поселка на юге Ливана подверглись ударам ВВС Израиля

Из населенных пунктов Барашит, Джбаа, Махруна и Эль-Маджадиль поступили сведения о мощных взрывах и пострадавших

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС наносят интенсивные удары по наземным целям в провинции Набатия на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, подверглись бомбардировкам населенные пункты Барашит, Джбаа, Махруна и Эль-Маджадиль, откуда поступили сведения о мощных взрывах и пострадавших.

Воздушные рейды начались после того, как местные жители получили предупреждение от израильской армии о готовящейся атаке на расположенные в четырех поселках объекты шиитской организации "Хезболлах". Большинство из них были эвакуированы из своих домов при содействии ливанских военнослужащих.

Представитель израильского командования Авихай Эдри ранее в видеообращении, распространенном в социальной сети X на арабском языке, потребовал от населения срочно покинуть опасные районы, по которым будут наноситься авиаудары.

По данным службы гражданской обороны, несмотря на принятые превентивные меры несколько человек получили ранения, их увозят в больницы кареты скорой помощи. Израильские самолеты остаются в небе и совершают полеты на низкой высоте над территорией ливанского юга. Ожидаются, что последуют новые авианалеты.

По данным Минздрава республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 337 человек и 945 получили ранения.