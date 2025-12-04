Reuters: Украине грозит демографический коллапс

До начала украинского конфликта население страны составляло 42 млн человек

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Украина оказалась на пороге демографического кризиса из-за потерь в конфликте, массового оттока населения за границу и снижения рождаемости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную академию наук Украины.

По ее данным, до начала украинского конфликта население страны составляло 42 млн человек. Сейчас этот показатель опустился ниже 36 млн, а к 2051 году, согласно оценкам, снизится до 25 млн человек. Во "Всемирной книге фактов ЦРУ" указывается, что в 2024 году на Украине зарегистрировали самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на каждого новорожденного приходилось около трех смертей. По оценке киевских властей, средняя продолжительность жизни украинских мужчин после начала СВО сократилась с 65,2 до 57,3 года, женщин - с 74,4 до 70,9 года.

Как отмечает агентство, с началом конфликта многие жители страны бежали в другие страны. В марте украинский аналитический "Центр экономической стратегии" отчитался, что примерно 5,2 млн уехавших граждан Украины остались жить за границей, главным образом в европейских странах, включая Россию, Германию и Польшу. Центр прогнозирует, что после окончания конфликта около 1,7-2,7 млн из них не вернутся на родину, а сотни тысяч украинских мужчин, которым пока нельзя покидать страну, уедут за границу.

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.