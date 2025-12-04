В Словакии будут добиваться изменения "вредной инициативы" по отказу от газа РФ

Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам словацкой национальной экономики, отметил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар

БРАТИСЛАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Словакия будет добиваться от Евросоюза изменения "вредной инициативы" по отказу от поставок газа из РФ. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

"Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей [словацкой] национальной экономики. Этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан. Поэтому мы хотим использовать любую возможность, чтобы такие вредные инициативы были изменены, даже в суде ЕС", - написал министр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Словакия, согласно министру, при подготовке обращения в суд ЕС будут координировать действия с Венгрией. Будапешт заявил, что не примет план сообщества по отказу от нефти и газа из РФ.

Бланар, таким образом, вновь подтвердил позицию правительства Словакии, настаивающего на сохранении импорта российских энергетических ресурсов. Представители властей республики подчеркивают, что будут добиваться исключения для страны из запретов на поставки из РФ.