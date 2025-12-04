Временный поверенный РФ в Турции: Европа из-за санкций против РФ потеряла до €1,6 трлн

Заморозку активов России правильнее всего называть грабежом, сказал Алексей Иванов

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Европа совокупно потеряла до €1,6 трлн из-за введенных ею против России односторонних санкций, а заморозку активов РФ правильнее всего называть грабежом. Об этом сказал временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в рамках организованного Русским домом в Анкаре мероприятии в связи с учрежденным ООН Международным днем борьбы с односторонними принудительными мерами.

"С 2022 по 2025 год общие экономические потери европейских стран в результате односторонних санкций против России оцениваются в диапазоне от €1,3 до €1,6 трлн. Конечно же, пострадали и европейские компании, которые работали в России, но были вынуждены покинуть процветающий российский рынок. Общие убытки этих компаний составляют примерно от €400 до €500 млрд. Германия, Франция, Италия и Нидерланды среди стран, которые ощутили этот удар от односторонних антироссийских санкций", - сказал он.

Иванов отметил, что "Германия, возможно, является самым большим проигравшим [игроком на мировом рынке] из-за своей антироссийской политики, потому что вся промышленность и рост ФРГ зависят от дешевых энергетических ресурсов, которые она получала из России". "Но теперь Германия лишена этого, конечно, и теряет свою роль передового рубежа европейской экономики. Вы можете наблюдать волну банкротств в Германии и, опять же, очень низкий рост ВВП", - сказал дипломат.

Говоря о замороженных в Европе российских активах, Иванов указал, что "это грабеж". "Около $300 млрд российских суверенных активов заморожены европейскими странами, в частности, депозитарием Euroclear. И давайте назовем это явление четко - это открытый грабеж. И это нас не удивляет, потому что у европейцев была практика грабежей на протяжении веков. Они грабили другие суверенные нации, их колонии и их богатства. Это в их логике", - сказал временный поверенный.

По его словам, сейчас в Европе "открыто обсуждают, как, наконец, завладеть российскими деньгами, не понеся при этом серьезных юридических последствий". "Они не могут найти способ. Есть еще редкие разумные люди в Европе, хотя их и очень мало. И они понимают, что если пойдут дальше, сделают эту последнюю попытку и лишат Россию суверенных активов, то перейдут красную черту, потеряют всю свою репутацию. И последствия этого будут для них гораздо хуже", - сказал дипломат.

Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 16 июня 2025 года и впервые отмечается 4 декабря в этом году. Главным гостем нынешнего мероприятия в Русском доме стал посол Венесуэлы в Анкаре Фредди Эдуардо Молина Гутьеррез.