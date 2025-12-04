Министр обороны Индии отметил продолжение развития отношений с Россией

Глава оборонного ведомства также добавил, что это происходит, несмотря на возрастающие геополитические неопределенности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил продолжение развития отношений с Россией, несмотря на геополитические неопределенности. Об этом сообщили в российском военном ведомстве по итогам заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны", - подчеркнул Раджнатх Сингх, слова которого приводят в Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства Индии также добавил, что несмотря на возрастающие геополитические неопределенности, отношения между Россией и Индией продолжают развиваться.

Раджнатх Сингх поблагодарил министра обороны РФ Андрея Белоусова за участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"Я очень рад и имею честь принимать вас сегодня. Спасибо, что проделали долгий путь в Индию, чтобы продвигать наши двусторонние отношения в сфере обороны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия является особым и привилегированным стратегическим партнером Индии.