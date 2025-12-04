Азербайджан заявил, что вместе с РФ прилагает усилия для укрепления отношений

Обе стороны "разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов", отметил представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджан и Россия прилагают все усилия для постоянного развития добрососедских взаимоотношений даже на фоне роста напряженности между ними в последнее время. Об этом заявил журналистам в Женеве представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, Россия "является стратегическим партнером Азербайджана". Обе стороны "разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов", отметил Амирбеков. При этом Баку и Москва "делают все, чтобы потенциал этих взаимоотношений постоянно развивался", добавил он.

"Даже на фоне повышения градуса напряжения наших отношений <...> экономические и торговые отношения не переставали развиваться", - сказал посланник, добавив, что в этом направлении "наблюдается позитивная динамика".

Он также выразил надежду, что тот импульс, который был дан отношениям двух государств на встрече их лидеров в Душанбе в октябре, позволит им и дальше наращивать их "на основе уважения взаимоинтересов", исходя "из истории их взаимоотношений и сегодняшних экономических интересов".