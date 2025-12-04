Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году

В этой связи представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков отметил важную роль августовского саммита в Вашингтоне

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство Азербайджана рассчитывает на официальное заключение мирного соглашения с Арменией уже в 2026 году. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, для всего Южного Кавказа и Азербайджана в частности "этот год войдет в историю". Дипломат связывает это с тем, что "после почти трех десятилетий конфликта, противостояния и соперничества с соседней Арменией" стороны наконец приблизились к официальному заключению мира. В этой связи он отметил важную роль августовского саммита в Вашингтоне, который позволил "подтвердить этот мир, чтобы перевернуть страницу вражды и начать новое будущее для региона".

"Мы считаем, что следующий год также будет очень важным, поскольку он позволит нам официально закрепить это мирное соглашение", - сказал он журналистам в Женеве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.