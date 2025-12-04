Литва просит НАТО направить специалистов по борьбе с гибридными угрозами

Как проинформировала пресс-служба МИД балтийской республики, причиной такого шага названы действия Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Вильнюс обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой направить в Литву специалистов по борьбе с гибридными угрозами. Такое пожелание своей страны в телефонном разговоре с генсеком альянса Марком Рютте изложил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

Как проинформировала пресс-служба ведомства, причиной такого шага названы действия Белоруссии. "Белорусский режим направленно и сознательно мешает работе гражданской авиации, вносит сумятицу в общество, шантажирует и распространяет дезинформацию. Им захвачено и удерживается на территории Белоруссии имущество (фуры - прим. ТАСС) европейских компаний", - утверждал шеф литовской дипломатии.

Для противодействия этому Литва просит направить специалистов НАТО по борьбе с гибридными угрозами. "Просим, чтобы это было сделано как можно быстрее. Недружественные режимы тестируют границы альянса", - приводятся в сообщении слова Будриса.