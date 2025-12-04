Нидерланды не будут участвовать в Евровидении из-за решения не отстранять Израиль

Генеральный директор вещательной корпорации Avrotros Тако Циммерман заявил, что культура объединяет людей, но не любой ценой

ГААГА, 4 декабря. /ТАСС/. Нидерланды не примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2026" в связи с тем, что Европейский союз теле- и радиовещателей не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на Нидерландскую общественную вещательную корпорацию Avrotros.

"Евровидение" очень дорого для нас. Культура объединяет людей, но не любой ценой. То, что произошло [в секторе Газа] за последний год, перешло всякие границы. Глобальные ценности - человечность и свобода прессы - были попраны, и для нас это не подлежит торгу", - приводит телеканал слова генерального директора Avrotros Тако Циммермана.

В течение 2025 года Нидерланды и несколько других стран, включая Ирландию, Исландию, Испанию и Словению, настаивали на отстранении Израиля от участия в конкурсе в связи с его военной операцией в секторе Газа. Нидерландский вещатель подчеркивал, что участие еврейского государства "неоправданно на фоне тяжелых гуманитарных последствий" конфликта для жителей анклава.

В этом году победителем конкурса "Евровидение" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). В связи с этим "Евровидение-2026" должно пройти в Австрии.

Возрождение "Интервидения"

Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе. В этом году Россия возродила телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением".

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена". В конкурсе приняли участие представители 22 стран, среди которых Белоруссия, Вьетнам, Мадагаскар, Таджикистан, Бразилия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. Многие песни исполнялись на родных языках участников, в них звучали национальные мотивы и ритмы. Выступления длились более трех часов.

Оценку выступлений проводило международное профессиональное жюри из 23 стран, включая США, чья представительница не смогла принять участие в конкурсе. По итогам голосования победителем "Интервидения" стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

В рамках финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году.