В УПЦ опасаются силового захвата храма под Киевом

Адвокат Никита Чекман уточнил, что чиновники планируют привлечь сотрудников полиции, чтобы в восемь утра выселить общину монастыря вопреки нормам действующего законодательства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские власти 5 декабря могут силой отнять Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Киевской области у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

"Стало известно, что завтра, 05.12.2025 года, может произойти силовой захват Спасо-Преображенского монастыря в селе Княжичи Броварского района Киевской области", - написал он.

Чекман уточнил, что чиновники планируют привлечь сотрудников полиции, чтобы в восемь утра выселить общину монастыря вопреки нормам действующего законодательства и без соблюдения предусмотренных законом сроков. Адвокат добавил, что 4 декабря государственный регистратор без правовых оснований и обращения от общины изменил юридический адрес храма.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа текущего года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание суда прошло 30 октября.