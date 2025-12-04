OE24: Словения не будет участвовать в "Евровидении" из-за допуска Израиля

По данным телеканала, Бельгия и Португалия также обсуждают, стоит ли отправлять своих представителей на конкурс

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Словения присоединилась к Ирландии, Испании и Нидерландам, отказавшимся участвовать в конкурсе "Евровидение-2026", который пройдет в австрийской столице, из-за допуска к нему Израиля, сообщил австрийский телеканал OE24.

Он уточнил, что Бельгия и Португалия также в настоящий момент "обсуждают, стоит ли отправлять своих представителей в Вену".

Как сообщили 4 декабря организаторы конкурса - Европейский вещательный союз, большинство его членов на генеральной ассамблее организации в Женеве высказались против вынесения на голосование вопроса о допуске Израиля к участию в конкурсе.

OE24 цитирует представителей нидерландского вещателя Avrotros, которые отметили, что действия Израиля в секторе Газа вызывают страдания мирного населения, а в самом еврейском государстве подавляется свобода слова.

Ранее руководство испанской телерадиокомпании RTVE решило отказаться от участия представителей страны в музыкальном состязании в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль, пока продолжается конфликт в секторе Газа. Испания стала первым членом "Большой пятерки" (ключевые спонсоры - Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), принявшим такое решение. Также о решении бойкотировать конкурс из-за участия в нем Израиля объявила Ирландия.