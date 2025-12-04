Фирму из Нью-Йорка оштрафовали на $7 млн за нарушение санкций против России

По данным Минфина страны, Gracetown получила свыше $31 тыс. от фирмы, которой якобы владеет бизнесмен Олег Дерипаска

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США объявили о взыскании $7 млн штрафа с компании, якобы нарушившей санкционный режим в отношении России и получавшей средства от компании бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, распространенном пресс-службой ведомства.

В документе утверждается, что управляющая компания Gracetown из Нью-Йорка в период с апреля 2018 года по май 2020 года, несмотря на соответствующее предупреждение от властей США, получила свыше $31 тыс. от фирмы, которой якобы владеет Дерипаска. Кроме того, Gracetown якобы "на протяжении свыше 45 месяцев не уведомляла" американские власти о наличии у нее "замороженных активов". На этом основании Минфин США взыскивает с упомянутой фирмы штраф в размере $7 139 305.

В 2018 году Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении Дерипаски. Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.