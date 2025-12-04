Лиз Трасс объявила о запуске своего шоу на YouTube

Бывший премьер-министр Великобритании пообещала "разоблачить" людей, которые ее "свергли"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что будет вести свое политическое шоу на онлайн-платформах для борьбы с "глубинным государством".

"В 2022 году меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась вытащить нашу страну из роковой петли, в которой она сейчас находится. Меня обвинили в [провоцировании] кризиса на рынках, который произошел не по моей вине. Глубинное государство и его союзники в СМИ и в мире политики пытались сломить меня, потому что я бросила вызов их многолетнему провальному [правлению]. Теперь я вернулась", - сообщила Трасс в видеообращении, опубликованном в X.

Она отметила, что шоу под названием The Liz Truss Show будет выходить каждую пятницу, начиная с 5 декабря.

"Я разоблачу людей, которые свергли меня. Я буду бороться с глубинным государством. Я расскажу правду о том, что происходит в нашей стране и на Западе", - указала Трасс, призвав "присоединиться к контрреволюции".

По информации издания Politico, программа будет выходить на популярных онлайн-платформах, включая видеохостинги YouTube и Rumble и сервис Spotify. Соведущим Трасс станет американский журналист Джон Соломон.

На посту премьера в 2022 году Трасс пробыла 49 дней, что стало антирекордом в британской политике. За это время своей программой резких налоговых реформ она обрушила курс фунта, который почти достиг паритета с долларом и евро, вызвав шок на рынках.