Делегация Израиля обсудила в Каире возвращение из Газы тела последнего заложника

На переговорах достигли соглашения об "интенсивных и немедленных усилиях, которые позволят завершить задачу возвращения всех заложников", заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Каир делегацию на переговоры о возвращении из сектора Газа тела последнего остающегося там израильского заложника. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

В египетскую столицу делегация прибыла 4 декабря утром, возглавил ее координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш. В состав делегации вошли представители израильской армии, Службы общей безопасности и разведслужбы "Моссад".

"Делегация провела переговоры с посредниками с целью добиться немедленного возвращения последнего погибшего заложника старшего сержанта Рана Гвили. <...> По итогам переговоров было достигнуто соглашение об интенсивных и немедленных усилиях, которые позволят завершить задачу возвращения всех заложников", - заявили в канцелярии.