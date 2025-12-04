В Раде заявили, что Украина переживает худшее время с февраля 2022 года

По словам депутата Сергея Рахманина, сейчас "происходит определенная деградация" ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украина сейчас переживает свой худший период с февраля 2022 года. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Мы переживаем худший период с февраля 2022 года, а по некоторым признакам, даже хуже, чем в феврале 2022 года. Достаточно проанализировать информацию даже из доступных источников, что происходит. В чем, например, заключается разница между февралем-мартом 2022 года и ноябрем-декабрем 2025-го? Тогда была достаточно высокая мобилизация, концентрация, единство в обществе. То есть тот, кто убежал - тот убежал, кто остался - тот мобилизовался, сконцентрировался. Сейчас такого нет", - сказал он в эфире радио NV.

По его словам, "абсолютно другая история" и с западными партнерами Украины. "В феврале-марте 2022 года мы были, и справедливо, недовольны уровнем решительности, масштабности, системности действий наших партнеров, но была надежда на то, что ситуация будет улучшаться, единство будет крепче, помощи будет больше, и была определенная прогнозируемость действий наших партнеров, в первую очередь, Соединенных Штатов. Сейчас с точностью до наоборот. Сейчас мы ожидаем только худшего, и наши ожидания много в чем оправдываются", - сказал Рахманин.

Он отметил и разницу в зоне боевых действий. "Сейчас все изменились и качественно, и количественно со стороны россиян, а, скажем так, у нас на сегодняшний день происходит определенная деградация вооруженных сил. Она еще не привела к коллапсу, но есть целый ряд опасных симптомов, которые не дают оснований с большим оптимизмом смотреть в будущее. Если в 2022 году мы постоянно наращивали свои возможности и по личному составу, и по технике, то сейчас у нас все идет с точностью до наоборот, особенно по личному составу. <...> И вопросы у нас не только в личном составе, но и в том, найдутся у нас финансовые ресурсы на то, чтобы обеспечить деятельность нашего государства, сектора безопасности и обороны, сил обороны в первую очередь", - пояснил депутат.